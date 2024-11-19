展望2025年資本市場 統一投信總座：3面向看好基本面健康

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-19 20:39

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近日受到川普交易及聯準會官員談話影響，債市出現較大波動，但也提供更佳的進場點，讓債市投資人有機會獲得相對優異的債息及未來殖利率回落的資本利得。進入川普 2.0 時代，展望 2025 年資本市場，統一投信總經理董永寬認為，不能像以前一樣期待太高，但整體來說還是很健康的市場，受到降息帶動、企業獲利支撐，加上 AI 貫穿明年主軸，基本面仍舊健康。

董永寬進一步指出，他不認為 AI 是老調重彈，直言 AI 主流趨勢會走很久，不同的階段有不同的受惠者，都會找到很好的投資標的，不用擔心股價太高而找不到標的，現在拉回都是一個好的介入點，不拉回反而本益比太高，適度整理，就會醞釀一股推升的力量。

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統一 ESG 投等債 15+ ETF (00966B-TW) 將在 11/25~11/27 展開募集，其追蹤之指數透過四大篩選步驟，聚焦 ESG 評分佳的 BBB 級長天期公司債，不僅讓 ESG 投資升級，也是債市投資人平衡風險與收益的優選。

00966B 追蹤彭博 MSCI 全球成熟市場 15 年以上美元 BBB 級永續 ESG 動能加權公司債指數，指數篩選規則的第一步是鎖定美元計價公司債，第二步則從流通性、到期時長及信評等方面，精選票面利率高於 4.5%，且為已開發國家發行的 BBB 級長天期公司債。第三步重點關注債券發行人的 ESG 表現，先排除爭議性較大者，再擇優挑選 MSCI ESG 評級為 BBB 以上，且排名前 75% 的發行人。

前三步挑選出優質成分債後，00966B 追蹤之指數在第四步，將投資組合採市值加權排序。因每位債券發行人的 ESG 評級更新的時間不同，指數每月會重新檢視成分債發行人的 ESG 評級變動，進行權重加減權。若發行人的 ESG 評級上升，其成分債投資比例將增加至原本的 1.25 倍，遭降評的企業所發行的債券，投資比例則乘以 0.8 倍，但同產業的投資比例不得超過 15%。

統一 ESG 投等債 15+ETF 基金經理人張美媛表示，00966B 追蹤之指數不僅精選 BBB 級長天期公司債，具備利率相對較高且違約率相對低的特色，還加入 ESG 篩選因子和 ESG 升降評加減權機制，可以深化 ESG 投資效果，讓投資組合具備更強的風險抵禦能力。另外，在全球 ESG 趨勢推動下，ESG 表現優異的企業，其發行的債券也相對更有機會獲得資金青睞。