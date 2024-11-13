抽中一張現賺13萬！LINE Pay 11/25公開申購開跑 12/5掛牌 

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-13 16:58

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行動支付龍頭業者 LINE Pay(7722-TW) 配合上市前公開承銷，對外競價拍賣 6080 張，競拍底價 409.68 元，最高得標張數 782 張，暫定承銷價 508 元，若按今 (13) 日收盤價 641 元計算，價差高達 133 元，因此，參與公開申購的投資人，抽中一張相當於現賺 13.3 萬元。

LINE Pay 將由興櫃轉上市，暫定 12 月 5 日掛牌，競拍時間為 11 月 15 日至 19 日，11 月 21 日開標；11 月 25 日至 27 日將辦理公開申購，11 月 29 日抽籤。

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LINE Pay 今年前三季累計營收新台幣 45.3 億元，年增 32.3%；稅後純益 4.79 億元，年增 27%；EPS 為 7.99 元。今年前三季的營收與獲利表現已接近去年全年水準，充分展現公司在市場中的穩健成長與長期競爭力。

因應行動支付市場快速增長，以及消費者對無接觸支付需求增加，LINE Pay 提供包括「支付」、「點數」和「行銷」三大面向完整配套服務，建構完整生態圈並取得亮眼成績，更運用多項創新技術持續保持市場競爭優勢。

台灣行動支付市場快速成長，LINE Pay 提供便利的付款方式，用戶綁卡數超過 1830 萬張，全台擁有超過 57 萬處線上及線下支付據點，預期市場規模將持續擴張。

LINE Pay 更透過一年超過 700 檔的行銷活動，與各類型商店進行深度及廣度的合作，讓用戶在日常生活中都能隨時使用並享受到 LINE Pay 的優惠及好處，持續為用戶及商戶創造最大價值，帶動 LINE Pay 交易量持續提升。

LINE Pay 以支付服務為核心，發展出獨創性點數服務，與多家銀行合作發行 LINE POINTS 點數回饋卡，總發卡數已突破 800 萬張，讓用戶在消費時即能獲得 LINE POINTS 回饋，更運用 LINE POINTS 的高流通性提供商店行銷解決方案，串連點數、點數回饋卡、行銷解決方案，建構自主循環成長且逐步擴大的點數生態圈，近一步發展成為行銷平台，提升整體營收。