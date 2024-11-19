亞洲藏壽司全台拓點年增5-10家店 深入在地將插旗南投、花蓮

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-19 15:57

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亞洲藏壽司 (2754-TW) 持續於全台拓點，今 (19) 日宣布，繼全球旗艦店高雄時代大道店後，再次推出以日式美學番付表牆設計的店點─板橋遠科店，將於 11 月 26 日開出；藏壽司今年全台總展店數共 5 家，明年也預計新增 5-10 家新店，涵蓋南投、花蓮等地，全力深耕在地客群。

藏壽司表示，今年新增 5 家據點，藏壽司板橋遠科店是全台第 59 家，比起日本藏壽司有多達 550 家店的規模，台灣市場顯然還有很大的成長空間，未來每年以 5-10 家新開店的速度發展。

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而亞洲藏壽司目前在海外有 3 家據點，均開在上海，為因應中國市場變化，上海營運重整，價格調整為更親民。

談到缺工議題，藏壽司指出，今年啟動加薪，吸引不少新鮮人加入，然而，隨著展店所需，時時刻刻都要補人。