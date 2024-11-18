全台10月被詐120億！兆豐保險響應集團向非實名制網路社群廣告說不

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-18 18:50

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今年 10 月整月份全台詐騙損失高達約 120 億元！響應兆豐金融集團 (2886-TW) 董事長董瑞斌打擊詐騙之行動號召，兆豐保險於今 (18) 日宣布，即日起跟進兆豐金融集團政策，全面暫停非實名制社群平台廣告投放，以實際行動展遏阻詐騙的決心。

兆豐保險表示，民眾可至本公司官方網站查詢保險商品、網路投保等相關資訊；社群平台之官方帳號亦會繼續經營，惟將主動暫停於非實名制社群平台之廣告投放，共同抵制網路詐騙廣告之亂象。

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根據內政部警政署打詐儀表板數據顯示，今年 10 月整月份全台詐騙損失高達約 120 億元，其受理案件占比前三名分別為「假投資詐騙」、「網路購物詐騙」、「假買家假賣家」，顯示藉由網路數位平台詐騙佔多數。兆豐保險呼籲，本公司僅在兆豐保險官方網站、帳號及社群平台公開發布之活動資訊為真實消息，民眾切勿聽信小道消息，避免受騙上當。此外，兆豐保險近期陸續與國小、社區、健康服務中心合作宣導防詐活動，藉由實際案例解說，為民眾建立金融防詐基本觀念。