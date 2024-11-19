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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake CorporationWLK-US的目標價調降至155元，幅度約3.13%

鉅亨網新聞中心 2024-11-19 04:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)提出目標價估值：中位數由160元下修至155元，調降幅度3.13%。其中最高估值185元，最低估值135元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予Westlake Corporation評價：積極樂觀9位、保持中立10位、保守悲觀1位。

Westlake Corporation今(19日)收盤價為127.3元。近5日股價下跌3.13%，標普指數下跌2.08%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股WLK市場預估目標價

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Westlake Corporation126.8650.16%

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