鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估下修至6.45元，預估目標價為160.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-13 02:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.59元下修至6.45元，其中最高估值7.92元，最低估值5元，預估目標價為160.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|7.92(7.92)
|9.55
|11.47
|最低值
|5(5)
|6.87
|9
|平均值
|6.55(6.67)
|8.25
|9.99
|中位數
|6.45(6.59)
|8.28
|9.9
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|127.85億
|139.44億
|147.10億
|最低值
|120.97億
|123.40億
|130.82億
|平均值
|123.30億
|130.60億
|138.60億
|中位數
|123.24億
|130.38億
|138.10億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.25
|2.56
|15.58
|17.34
|3.70
|營業收入
|81.18億
|75.04億
|117.78億
|157.94億
|125.48億
詳細資訊請看美股內頁：
Westlake Corporation(WLK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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