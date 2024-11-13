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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估下修至6.45元，預估目標價為160.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-13 02:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.59元下修至6.45元，其中最高估值7.92元，最低估值5元，預估目標價為160.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值7.92(7.92)9.5511.47
最低值5(5)6.879
平均值6.55(6.67)8.259.99
中位數6.45(6.59)8.289.9

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值127.85億139.44億147.10億
最低值120.97億123.40億130.82億
平均值123.30億130.60億138.60億
中位數123.24億130.38億138.10億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.252.5615.5817.343.70
營業收入81.18億75.04億117.78億157.94億125.48億

詳細資訊請看美股內頁：
Westlake Corporation(WLK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWLK

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