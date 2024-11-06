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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估下修至7.16元，預估目標價為160.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-06 16:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.56元下修至7.16元，其中最高估值8.09元，最低估值5元，預估目標價為160.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值8.09(8.1)9.5511.47
最低值5(5.61)6.879
平均值7.05(7.41)8.5610.34
中位數7.16(7.56)8.7110.45

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值130.70億142.63億148.66億
最低值121.11億123.40億134.06億
平均值124.57億132.66億138.81億
中位數124.43億132.98億139.16億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.252.5615.5817.343.70
營業收入81.18億75.04億117.78億157.94億125.48億

詳細資訊請看美股內頁：
Westlake Corporation(WLK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWLK

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