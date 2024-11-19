鉅亨速報 - Factset 最新調查：Matador資源(MTDR-US)EPS預估下修至7.47元，預估目標價為74.50元
鉅亨網新聞中心 2024-11-19 06:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Matador資源(MTDR-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.61元下修至7.47元，其中最高估值7.83元，最低估值7.08元，預估目標價為74.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.83(7.83)
|9.92
|10.78
|10.87
|最低值
|7.08(7.08)
|6.65
|6.97
|8.72
|平均值
|7.51(7.53)
|8.08
|8.7
|9.54
|中位數
|7.47(7.61)
|8.17
|8.54
|9.04
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|35.94億
|44.57億
|46.77億
|44.64億
|最低值
|34.31億
|36.47億
|36.80億
|44.64億
|平均值
|35.19億
|40.86億
|42.75億
|44.64億
|中位數
|35.25億
|40.96億
|43.34億
|44.64億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.75
|-5.11
|4.91
|10.11
|7.05
|營業收入
|10.28億
|8.55億
|18.62億
|31.97億
|28.18億
詳細資訊請看美股內頁：
Matador資源(MTDR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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