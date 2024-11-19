search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Matador資源(MTDR-US)EPS預估下修至7.47元，預估目標價為74.50元

鉅亨網新聞中心 2024-11-19 06:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Matador資源(MTDR-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.61元下修至7.47元，其中最高估值7.83元，最低估值7.08元，預估目標價為74.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值7.83(7.83)9.9210.7810.87
最低值7.08(7.08)6.656.978.72
平均值7.51(7.53)8.088.79.54
中位數7.47(7.61)8.178.549.04

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值35.94億44.57億46.77億44.64億
最低值34.31億36.47億36.80億44.64億
平均值35.19億40.86億42.75億44.64億
中位數35.25億40.96億43.34億44.64億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.75-5.114.9110.117.05
營業收入10.28億8.55億18.62億31.97億28.18億

詳細資訊請看美股內頁：
Matador資源(MTDR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMTDR

相關行情

台股首頁我要存股
Matador資源58.822.24%

延伸閱讀


Empty