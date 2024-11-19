鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西食品公司(BRFS-US)EPS預估上修至0.39元，預估目標價為4.67元
鉅亨網新聞中心 2024-11-19 00:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對巴西食品公司(BRFS-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.37元上修至0.39元，其中最高估值0.47元，最低估值0.34元，預估目標價為4.67元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.47(0.47)
|0.37
|0.22
|最低值
|0.34(0.34)
|0.15
|0.11
|平均值
|0.39(0.39)
|0.25
|0.17
|中位數
|0.39(0.37)
|0.24
|0.18
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|109.99億
|115.57億
|120.20億
|最低值
|99.18億
|102.41億
|108.37億
|平均值
|103.79億
|107.62億
|114.29億
|中位數
|103.99億
|106.44億
|113.07億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.09
|0.33
|0.10
|-0.58
|-0.30
|營業收入
|84.79億
|76.52億
|89.59億
|104.18億
|107.34億
詳細資訊請看美股內頁：
巴西食品公司(BRFS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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