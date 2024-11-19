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鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西食品公司(BRFS-US)EPS預估上修至0.39元，預估目標價為4.67元

鉅亨網新聞中心 2024-11-19 00:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對巴西食品公司(BRFS-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.37元上修至0.39元，其中最高估值0.47元，最低估值0.34元，預估目標價為4.67元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.47(0.47)0.370.22
最低值0.34(0.34)0.150.11
平均值0.39(0.39)0.250.17
中位數0.39(0.37)0.240.18

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值109.99億115.57億120.20億
最低值99.18億102.41億108.37億
平均值103.79億107.62億114.29億
中位數103.99億106.44億113.07億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.090.330.10-0.58-0.30
營業收入84.79億76.52億89.59億104.18億107.34億

詳細資訊請看美股內頁：
巴西食品公司(BRFS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBRFS

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