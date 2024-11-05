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鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西食品公司(BRFS-US)EPS預估上修至0.38元，預估目標價為4.61元

鉅亨網新聞中心 2024-11-05 22:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對巴西食品公司(BRFS-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.36元上修至0.38元，其中最高估值0.47元，最低估值0.27元，預估目標價為4.61元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.47(0.47)0.360.21
最低值0.27(0.19)0.160.11
平均值0.37(0.34)0.240.17
中位數0.38(0.36)0.230.19

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值109.99億115.57億120.20億
最低值98.17億101.36億108.24億
平均值103.65億107.42億114.26億
中位數103.99億106.63億113.04億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.090.330.10-0.58-0.30
營業收入84.79億76.52億89.59億104.18億107.34億

詳細資訊請看美股內頁：
巴西食品公司(BRFS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBRFS

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