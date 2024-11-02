鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西食品公司(BRFS-US)EPS預估下修至0.34元，預估目標價為4.61元
鉅亨網新聞中心 2024-11-02 00:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對巴西食品公司(BRFS-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.35元下修至0.34元，其中最高估值0.47元，最低估值0.19元，預估目標價為4.61元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.47(0.47)
|0.37
|0.21
|最低值
|0.19(0.19)
|0.14
|0.11
|平均值
|0.33(0.33)
|0.21
|0.17
|中位數
|0.34(0.35)
|0.18
|0.19
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|109.99億
|115.57億
|120.20億
|最低值
|99.06億
|102.27億
|109.01億
|平均值
|104.51億
|108.11億
|114.43億
|中位數
|104.08億
|107.23億
|113.04億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.09
|0.33
|0.10
|-0.58
|-0.30
|營業收入
|84.79億
|76.52億
|89.59億
|104.18億
|107.34億
詳細資訊請看美股內頁：
巴西食品公司(BRFS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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