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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美盛(MOS-US)EPS預估下修至2.15元，預估目標價為30.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-19 00:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對美盛(MOS-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.19元下修至2.15元，其中最高估值2.44元，最低估值1.95元，預估目標價為30.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.44(2.45)3.13.731.14
最低值1.95(1.95)2.031.231.14
平均值2.16(2.2)2.512.231.14
中位數2.15(2.19)2.51.961.14

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值115.00億125.68億132.13億108.13億
最低值108.97億105.01億101.59億108.13億
平均值111.96億116.50億115.49億108.13億
中位數111.84億118.35億113.05億108.13億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-2.781.754.2710.063.50
營業收入89.06億86.82億123.57億191.25億136.96億

詳細資訊請看美股內頁：
美盛(MOS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMOS

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