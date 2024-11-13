鉅亨速報 - Factset 最新調查：美盛(MOS-US)EPS預估下修至2.32元，預估目標價為30.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-13 16:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對美盛(MOS-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.38元下修至2.32元，其中最高估值2.63元，最低估值2元，預估目標價為30.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.63(2.69)
|3.25
|3.73
|1.06
|最低值
|2(2)
|1.7
|1.04
|1.06
|平均值
|2.3(2.37)
|2.48
|2.35
|1.06
|中位數
|2.32(2.38)
|2.47
|2.28
|1.06
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|120.72億
|127.27億
|132.13億
|108.49億
|最低值
|107.61億
|108.68億
|107.21億
|108.49億
|平均值
|113.85億
|118.05億
|117.01億
|108.49億
|中位數
|113.58億
|117.60億
|117.22億
|108.49億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.78
|1.75
|4.27
|10.06
|3.50
|營業收入
|89.06億
|86.82億
|123.57億
|191.25億
|136.96億
詳細資訊請看美股內頁：
美盛(MOS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美盛MOS-US的目標價調降至32元，幅度約8.57%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美盛(MOS-US)EPS預估下修至2.47元，預估目標價為31.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美盛MOS-US的目標價調降至30元，幅度約3.23%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美盛(MOS-US)EPS預估下修至2.4元，預估目標價為30.00元
下一篇