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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美盛(MOS-US)EPS預估下修至2.17元，預估目標價為30.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-14 22:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對美盛(MOS-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.21元下修至2.17元，其中最高估值2.45元，最低估值1.95元，預估目標價為30.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.45(2.47)3.13.731.06
最低值1.95(2)1.71.041.06
平均值2.21(2.23)2.452.211.06
中位數2.17(2.21)2.51.961.06

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值120.72億125.68億132.13億108.49億
最低值108.97億105.01億101.59億108.49億
平均值113.12億117.02億116.14億108.49億
中位數112.40億118.59億117.22億108.49億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-2.781.754.2710.063.50
營業收入89.06億86.82億123.57億191.25億136.96億

詳細資訊請看美股內頁：
美盛(MOS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMOS

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