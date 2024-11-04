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海外擴張首站！Affirm在英國推出分期貸款業務 首度在北美市場以外擴張

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-04 17:12

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海外擴張首站！Affirm在英國推出分期貸款業務 首度在北美以外擴張(圖:Shutterstock)

美國金融科技公司 AffirmAffirm 控股 (AFRM-US) 周一 (4 日) 在英國推出分期貸款業務，是該公司首度在海外擴張。成立於 2012 年的該公司提供彈性分期付款選項，並在做出貸款決定前承保每筆交易，不收取滯納金。

這家由 Paypal 共同創辦人 Max Levchin 創設的先買後付 (BNPL) 公司在獲得英國金融市場行為監理局 (FCA) 授權後，將在當地提供免息和計息的每月付款選項，計畫利息固定並按原始本金計算。


Affirm 在英國擴張標誌著該公司首次進軍美國和加拿大以外的市場。Affirm 在全球擁有超過 5000 萬用戶和超過 30 萬活躍商家，包括亞馬遜、Shopify 和沃爾瑪，而在英國，首批提供 Affirm 付款方式的商家包括 Alternative Airlines 和 Fexco，預計未來幾個月將有更多品牌加入。

Affirm 去年獲亞馬遜選為 Amazon Pay 在美國第一家先買後付 (BNPL) 合作夥伴，最近也與蘋果公司達成了合作

Levchin 表示，為了進軍英國，Affirm 已經準備了一年多時間，選擇英國作為首個海外市場是因為看到當地商家的巨大需求。他在上周受訪時說也說，英國是一個巨大的市場，而且講英語，但 Affirm 最終也將擴展到其他非英語市場，但這需要付出更多努力。

但 Levchin 也明白英國市場有很多競爭對手，Affirm 將面臨包括 Klarna、Block 的 Clearpay、Zilch 和 PayPal 等大型公司的競爭，這些公司在 2020 年已經進入 BNPL 市場。

Levchin 強調，Affirm 的不同之處在於提供的一系列融資產品，尤其是長達 36 個月的付款計畫，這為客戶提供更多的彈性。

隨著 Affirm 在英國的推出，英國政府也正在就 BNPL 產業的監管計畫進行諮詢。政府考慮的關鍵措施之一是要求 BNPL 業者向消費者提供清晰的訊息，確保人們支付的費用不會超出他們的承受能力，並在出現問題時賦予客戶權利。

據悉，英國立法者正在考慮制定新規則，使 BNPL 業者與其他傳統消費者信貸服務保持一致，但這些法規料將於 2026 年才生效，而這段時間足以讓 Affirm 贏得消費者及監管機構的關注與青睞。

Levchin 對此表示歡迎，並強調 Affirm 在後台做了大量的工作，擅長自動化和編寫軟體，以確保不將責任推給消費者，「把責任推給消費者是危險的」。

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Affirm金融科技先買後付BNPL

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