鉅亨速報 - Factset 最新調查：森科能源公司(SU-US)EPS預估下修至3.67元，預估目標價為44.76元
鉅亨網新聞中心 2024-10-04 20:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對森科能源公司(SU-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.75元下修至3.67元，其中最高估值4.64元，最低估值3.14元，預估目標價為44.76元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.64(4.64)
|4.85
|5.65
|7.29
|最低值
|3.14(3.14)
|2.51
|3.06
|3.06
|平均值
|3.77(3.8)
|3.59
|4.2
|4.86
|中位數
|3.67(3.75)
|3.4
|4.26
|4.24
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|418.14億
|463.54億
|472.34億
|333.37億
|最低值
|346.97億
|250.15億
|246.94億
|246.50億
|平均值
|383.34億
|362.93億
|359.60億
|289.93億
|中位數
|382.96億
|359.92億
|339.12億
|289.93億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.40
|-2.11
|2.21
|5.02
|4.70
|營業收入
|288.97億
|183.87億
|312.12億
|448.10億
|363.73億
詳細資訊請看美股內頁：
森科能源公司(SU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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