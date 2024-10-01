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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：森科能源公司(SU-US)EPS預估下修至3.75元，預估目標價為44.76元

鉅亨網新聞中心 2024-10-01 14:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對森科能源公司(SU-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.87元下修至3.75元，其中最高估值4.64元，最低估值3.14元，預估目標價為44.76元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.64(4.64)4.855.657.29
最低值3.14(3.14)2.513.063.06
平均值3.8(3.85)3.614.24.86
中位數3.75(3.87)3.44.264.24

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值418.14億463.54億472.34億333.37億
最低值346.97億250.15億246.94億246.50億
平均值383.34億362.93億359.60億289.93億
中位數382.96億359.92億339.12億289.93億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.40-2.112.215.024.70
營業收入288.97億183.87億312.12億448.10億363.73億

詳細資訊請看美股內頁：
森科能源公司(SU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSU

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