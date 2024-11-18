全福新藥BRM411 獲邀國際青光眼研究協會年會發表
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-18 18:32
全福 (6885-TW) 今 (18) 日指出，參與國際青光眼研究協會的年會 (GRS)，而全福顧問、三總主任呂大文則受邀發表演說，以新藥 BRM411 作用機轉來解釋現有以 rho 激酶抑制劑(ROCKi) 為作用機轉的青光眼藥物中，BRM411 具領先其他同類藥物的優勢。
呂大文以「改善小樑網調控房水外流功能之現有藥理機制及展望」為主題發表演講，提到 BRM411 的優勢包括有效降低眼壓、減少紅眼副作用，演說也獲得與會學者醫生贊同，且參與過 Rhopressa 臨床試驗的醫生表示，希望有機會能參與 BRM411 未來的發展計劃。
技術長林鄭文表示，BRM411 主要因現有藥物不足而開發，有望成為同機轉藥物中第二個在歐美上市的產品，不過 BRM411 能針對紅眼的副作用進行改善，為其最大的競爭優勢。
董事長林羣及總經理徐文祺皆指出，今年 7 月技術長林鄭文及其團隊加入以來，成為眼科產品開發重要的生力軍，而從信力 / 碩德透過資產購買取得二項原由工研院開發授權的眼滴劑新藥產品 BRM411 與 BRM412，將進行後續 2b 期臨床試驗，並加快開發進度，以創造更高的價值。
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