台鎔下半年正式啟動中科零廢中心熱回收代操作等業務
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-18 17:39
事業廢棄物處理大廠台鎔科技 (6947-TW)）為深化布局環保產業，拓展廢棄物處理服務業務廣度，今 (2024) 年起積極爭取參與都市焚化爐、熱回收廠等代操作業務，並於下半年起正式啟動中科零廢中心有機溶劑熱回收廠代操作服務，挹注台鎔營運新動能。
台鎔科技並指出，台鎔與客戶深化合作投入碳捕捉技術導入煙道氣碳捕捉，共同打造台灣科技產業朝永續循環零廢棄、淨零碳排前進，長期目標以期複製此模式與豐富操作經驗，擴大台鎔永續發展影響力，奠定未來中長期營運良好發展前景。
台鎔指出，公司仍秉持拓寬廢棄物處理領域、循環經濟兩大策略主軸，朝向全領域環保處理服務提供者之目標，除公司於有害廢棄物、醫療廢棄物處理及代操作服務等領域業務深耕，子公司翰陽綠能的新竹縣高效能焚化爐 BOO 標案，主營生活垃圾廢棄物與一般事業廢棄物市場，規劃年處理量將達 15.5 萬噸，並開展以廢轉能之再生能源發電事業，預計翰陽綠能新廠將於今年 12 月底進行投料、點火及試運轉，並於 2025 年上半年正式邁入全運轉階段。
台鎔指出，台鎔為甲級事業廢棄物處理大廠，國內業界中少數兼具焚化處理及蒸餾物理處理能力，具備精準焚燒配料與數據化分析，有效提高焚化製程效率以達到穩定焚燒熱值，爲台鎔連續四年保持高於業界有害廢棄物焚化爐超過 300 天以上最長平均運轉天數，台鎔更以「廢轉能」理念，讓焚化後剩餘蒸汽作為蒸餾製程熱能來源，除降低的溫室氣體排放，也減少了燃料的使用量，同步拓展再生溶劑商品的銷售管道。
台鎔指出，以台鎔深化核心技術發展、多類型焚化爐實操豐富經驗，更以最嚴謹的紀律執行進出料管制作業程序，以及雙重高效能之污染防治系統，確保煙氣排放優於國家標準，高安全度、高可靠度與高信賴度是能夠順利取得客戶長期信任的關鍵，使台鎔今年取得中科零廢中心有機溶劑熱回收操作服務，正式跨足都市焚化爐、熱回收廠等代操作業務關鍵，今年下半年起正式啟動有機溶劑熱回收廠代操作服務，累計 7-10 月代操作服務營收比重達 4.52%，未來台鎔以代操作服務良好實績，持續拓展代操作服務業務接單表現。
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