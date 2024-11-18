台鎔下半年正式啟動中科零廢中心熱回收代操作等業務

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-18 17:39

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台鎔科技並指出，台鎔與客戶深化合作投入碳捕捉技術導入煙道氣碳捕捉，共同打造台灣科技產業朝永續循環零廢棄、淨零碳排前進，長期目標以期複製此模式與豐富操作經驗，擴大台鎔永續發展影響力，奠定未來中長期營運良好發展前景。

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台鎔指出，公司仍秉持拓寬廢棄物處理領域、循環經濟兩大策略主軸，朝向全領域環保處理服務提供者之目標，除公司於有害廢棄物、醫療廢棄物處理及代操作服務等領域業務深耕，子公司翰陽綠能的新竹縣高效能焚化爐 BOO 標案，主營生活垃圾廢棄物與一般事業廢棄物市場，規劃年處理量將達 15.5 萬噸，並開展以廢轉能之再生能源發電事業，預計翰陽綠能新廠將於今年 12 月底進行投料、點火及試運轉，並於 2025 年上半年正式邁入全運轉階段。

台鎔指出，台鎔為甲級事業廢棄物處理大廠，國內業界中少數兼具焚化處理及蒸餾物理處理能力，具備精準焚燒配料與數據化分析，有效提高焚化製程效率以達到穩定焚燒熱值，爲台鎔連續四年保持高於業界有害廢棄物焚化爐超過 300 天以上最長平均運轉天數，台鎔更以「廢轉能」理念，讓焚化後剩餘蒸汽作為蒸餾製程熱能來源，除降低的溫室氣體排放，也減少了燃料的使用量，同步拓展再生溶劑商品的銷售管道。