宏碁搶攻雙11推六款AI PC新品 首發裸視3D相機強化3D生態系

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-30 18:27

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PC 品牌宏碁 (2353-TW) 搶攻雙 11 商機，積極布局 AI PC 市場，一口氣推出六款全新 Copilot+ AI PC 系列新品，同時宣布首款裸視 3D 相機在 11 月正式開賣。

宏碁已推出超過 40 款 AI PC 供消費者選擇，新款 Swift 14 AI 搭載 Intel Core Ultra 處理器，配備 OLED 螢幕，提供視覺與 AI 效能的雙重享受；Swift Go 14 AI 採用 Snapdragon X Plus 晶片平台，搭配 14.5 吋霧面螢幕；而採用 AMD Ryzen AI 9 處理器的 Swift 14 AI 則具備高達 50 兆次 AI 運算性能。

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在遊戲筆電方面，全新 Nitro V 系列搭載 Intel Core HX 處理器（第 14 代）及 NVIDIA GeForce RTX 4060 筆電 GPU，採用高效散熱系統，內建 16GB DDR5 記憶體及 512GB SSD 儲存空間；AMD 版本則採用 Ryzen 5 8645HS 處理器，支援 Ryzen AI 功能，配備 RTX 4050 顯示卡。

宏碁首款裸視 3D 相機 SpatialLabs Eyes 具備 800 萬畫素雙鏡頭，支援自動、觸控對焦功能及電子防手震技術，重量僅 200 克且具防潑水功能，不僅可拍攝 3D 立體影像，更支援 Teams、Zoom 等平台的高解析度 3D 視訊通話，已獲得 2024 年紅點設計獎和 iF 設計大獎肯定。