宏碁搶攻雙11推六款AI PC新品 首發裸視3D相機強化3D生態系
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-30 18:27
PC 品牌宏碁 (2353-TW) 搶攻雙 11 商機，積極布局 AI PC 市場，一口氣推出六款全新 Copilot+ AI PC 系列新品，同時宣布首款裸視 3D 相機在 11 月正式開賣。
宏碁已推出超過 40 款 AI PC 供消費者選擇，新款 Swift 14 AI 搭載 Intel Core Ultra 處理器，配備 OLED 螢幕，提供視覺與 AI 效能的雙重享受；Swift Go 14 AI 採用 Snapdragon X Plus 晶片平台，搭配 14.5 吋霧面螢幕；而採用 AMD Ryzen AI 9 處理器的 Swift 14 AI 則具備高達 50 兆次 AI 運算性能。
在遊戲筆電方面，全新 Nitro V 系列搭載 Intel Core HX 處理器（第 14 代）及 NVIDIA GeForce RTX 4060 筆電 GPU，採用高效散熱系統，內建 16GB DDR5 記憶體及 512GB SSD 儲存空間；AMD 版本則採用 Ryzen 5 8645HS 處理器，支援 Ryzen AI 功能，配備 RTX 4050 顯示卡。
宏碁首款裸視 3D 相機 SpatialLabs Eyes 具備 800 萬畫素雙鏡頭，支援自動、觸控對焦功能及電子防手震技術，重量僅 200 克且具防潑水功能，不僅可拍攝 3D 立體影像，更支援 Teams、Zoom 等平台的高解析度 3D 視訊通話，已獲得 2024 年紅點設計獎和 iF 設計大獎肯定。
裸視 3D 相機 SpatialLabs Eyes 與宏碁 SpatialLabs 生態系統完美整合，包括筆電、顯示器、VR/AR 裝置及 3D 投影機，可廣泛應用於生物醫學、地質、建築工程等專業領域。
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