大魯閣美國棒壘球打擊中心開張 年底達10家據點
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-11 18:27
大魯閣 (1432-TW) 今 (11) 日召開法說會時指出，美國子公司經過一年的深入市場調研與開發， 7 月成功在亞利桑那州鳳凰城的 Mesa 和德州休士頓的 Katy 完成首批簽約，將設置娛樂型棒壘球打擊中心，目標至明年底全美國開出 10 家店，未來以每年 10-20 家店的速度在美國擴張，7 月底也將對美國子公司增資。
大魯閣說明，美國的兩個新店點均位於商場內空間，面積約 500 坪，近期也將陸續完成鳳凰城的 Chandler、加州洛杉磯等據點合約，預計於明年第一季陸續開幕。
大魯閣規劃，在美國布局的第一階段店點均位於商場或購物中心內，面積在 550 坪左右，並採用全直營模式，目標至明年底前開設 10 家店，之後以每年 10-20 家的速度展店。
為支持在美國的發展計劃，大魯閣美國子公司預計 7 月底增資，自目前的資本額 300 萬美元增至 1600 萬美元，並於年底前再增至 2000 萬美元。
大魯閣說明選擇從加州、德州、亞利桑那州作為前進美國的起點，主要是因加州擁有 5 支 MLB 球隊，年輕人口眾多，而德州也擁有深厚的棒球文化，擁有 2 支 MLB 球隊，經濟增長迅速，特別是休士頓地區極具發展潛力；亞利桑那州則是 MLB 春訓基地，氣候溫和，非常適合戶外運動。
美國是運動休閒市場大國，據統計，80% 的美國人定期參與各種形式的運動或休閒活動，以 18 至 34 歲年齡段的參與度最高，高達 87%，美國人平均每天花費約 5.2 小時在休閒活動上，其中約 30 分鐘用於運動和鍛煉；而有約 40% 的美國人喜歡與朋友或家人一起參與運動休閒活動，並在社交媒體上分享運動經歷。
大魯閣指出，美國運動休閒市場規模在 2023 年達 5000 億美元，穩健增長中，但目前美國市場缺乏大魯閣這類型棒球訓練與娛樂結合的創新型態運動休閒設施，是藍海市場，具高度的市場潛力。
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