大魯閣美國棒壘球打擊中心開張 年底達10家據點

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-11 18:27

大魯閣 (1432-TW) 今 (11) 日召開法說會時指出，美國子公司經過一年的深入市場調研與開發， 7 月成功在亞利桑那州鳳凰城的 Mesa 和德州休士頓的 Katy 完成首批簽約，將設置娛樂型棒壘球打擊中心，目標至明年底全美國開出 10 家店，未來以每年 10-20 家店的速度在美國擴張，7 月底也將對美國子公司增資。

大魯閣說明，美國的兩個新店點均位於商場內空間，面積約 500 坪，近期也將陸續完成鳳凰城的 Chandler、加州洛杉磯等據點合約，預計於明年第一季陸續開幕。

大魯閣規劃，在美國布局的第一階段店點均位於商場或購物中心內，面積在 550 坪左右，並採用全直營模式，目標至明年底前開設 10 家店，之後以每年 10-20 家的速度展店。

為支持在美國的發展計劃，大魯閣美國子公司預計 7 月底增資，自目前的資本額 300 萬美元增至 1600 萬美元，並於年底前再增至 2000 萬美元。

大魯閣說明選擇從加州、德州、亞利桑那州作為前進美國的起點，主要是因加州擁有 5 支 MLB 球隊，年輕人口眾多，而德州也擁有深厚的棒球文化，擁有 2 支 MLB 球隊，經濟增長迅速，特別是休士頓地區極具發展潛力；亞利桑那州則是 MLB 春訓基地，氣候溫和，非常適合戶外運動。

美國是運動休閒市場大國，據統計，80% 的美國人定期參與各種形式的運動或休閒活動，以 18 至 34 歲年齡段的參與度最高，高達 87%，美國人平均每天花費約 5.2 小時在休閒活動上，其中約 30 分鐘用於運動和鍛煉；而有約 40% 的美國人喜歡與朋友或家人一起參與運動休閒活動，並在社交媒體上分享運動經歷。