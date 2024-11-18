跨產業牽紅線！永豐打造幸福企業典範 結合官方民間企業舉辦單身派對

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-18 15:34

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落實企業 ESG 核心理念，永豐銀行上周末（16 日）於陽明山美軍俱樂部餐廳推出「單身派對」活動，輔以結婚、生育等多項福利措施，協助員工成家。永豐銀行董事長曹為實表示，員工是企業最寶貴的資產，為協助單身者早日找到幸福歸屬、擁有美滿的家庭生活，透過跨產業聯誼促成良緣，加上銀行訂定多項婚育福利支持、鼓勵成家，落實「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」企業願景。

未婚率高、出生率低 永豐牽線當紅娘

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根據統計，台灣去（2023）年 25 至 44 歲適婚人口，未婚率達 51%，較往年持續上揚，連帶影響婦女總生育率創下 0.865 人的最低紀錄。

為發揮企業影響力並響應政府助婚政策，永豐銀行、錸德集團與臺北市政府上周末首次合作舉辦「單身派對」，邀請三方機構的單身員工參與，希望透過公私部門的協力，樹立典範、拋磚引玉，吸引更多企業共襄盛舉。永豐銀行表示，派對以美式復古主題風格打造溫馨環境氛圍，精心設計燭光晚餐、破冰遊戲、團隊分組闖關及跳舞等活動，並邀請專業 DJ 進駐刷碟、活絡現場氣氛，讓 120 位參加者在歡樂趣味中互動交流，認識新朋友也進而找到合適對象，活動結束後也將汲取經驗，作為未來擴大舉辦跨業聯誼活動的參考。

結婚、生育享補助 永豐扮演幸福推手

永豐銀行持續打造多元共融、幸福職場環境，提供多項成家福利，包括結婚祝賀禮金、生兒育女則享優於法規的「有薪家庭照顧假」，若家中育有 0 至 7 歲幼兒，公司會自動加保醫療保險且全額支付保費，並與多家機構簽約合作，提供一站式幼兒托育服務；亦以員工為核心舉辦多元化親職及健康講座，積極推動工作舒心、家庭安心、健康放心的友善職場環境，全方位關懷員工身心健康措施， 已連續 4 年榮獲人力銀行業者票選「幸福企業」殊榮肯定，致力與同仁共創美好生活。