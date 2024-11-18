〈焦點股〉富驊高階伺服器Q4迎出貨高峰 亮燈漲停

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富驊伺服器產品需求自第三季以來逐步回穩，其中，台灣生產的美系 IT 品牌客戶高階 4U 伺服器產品已在第三季正式進入量產，出貨也持續提升，並在第四季進入出貨高峰，富驊預期，隨著該系列產品的市場需求穩步攀升，2025 年將迎來顯著的業績成長。