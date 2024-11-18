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〈焦點股〉富驊高階伺服器Q4迎出貨高峰 亮燈漲停

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-18 12:00

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富驊高階伺服器Q4迎出貨高峰，亮燈漲停。(圖：shutterstock)

機殼廠富驊 (5465-TW) 高階伺服器產品第三季進入量產，出貨量持續上升，第四季將進入高峰，增添營運柴火，同步推升毛利表現，激勵富驊今 (18) 日強攻漲停鎖住 37 元。 

富驊早盤以 35 元開高，盤中亮燈漲停鎖住 37 元，站上所有均線，成交量則超過 3000 張。至於三大法人近日籌碼動向，三大法人上周較無著墨，上周僅買超 14 張。 


富驊伺服器產品需求自第三季以來逐步回穩，其中，台灣生產的美系 IT 品牌客戶高階 4U 伺服器產品已在第三季正式進入量產，出貨也持續提升，並在第四季進入出貨高峰，富驊預期，隨著該系列產品的市場需求穩步攀升，2025 年將迎來顯著的業績成長。 

另外，美系雲端資料中心品牌客戶的 1U 產品也在第四季放量出貨，需求快速成長。富驊說明，該產品具高效能及高密度的優勢，受到客戶青睞，預期隨著需求擴大，2025 年這款產品也將迎來出貨高峰。 

富驊第三季營收 8.97 億元，季減 14.2%，年減 32.8%；毛利率 17.4%，季增 1.2 個百分點，年增 5.5 個百分點；營益率 7.9%，季增 0.3 個百分點，年增 2.4 個百分點；稅後純益 0.52 億元，季減 38.1%，年減 16.1%，每股純益 0.36 元。 

富驊前三季營收 32.43 億元，年減 20%；毛利率 15%，年增 2.1 個百分點；營益率 7.3%，年增 0.7 個百分點；稅後純益 1.95 億元，年減 14.8%，每股純益 1.32 元。 

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