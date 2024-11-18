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鉅亨速報 - Factset 最新調查：超微電腦(SMCI-US)EPS預估上修至2.9元，預估目標價為30.50元

鉅亨網新聞中心 2024-11-18 10:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對超微電腦(SMCI-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.77元上修至2.9元，其中最高估值3.4元，最低估值2.57元，預估目標價為30.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.4(3.4)4.13.59
最低值2.57(2.57)3.063.29
平均值2.95(2.93)3.693.46
中位數2.9(2.77)43.5

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值280.53億333.52億331.25億
最低值229.00億275.34億279.09億
平均值247.90億303.58億303.66億
中位數244.50億300.00億300.64億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.160.210.531.142.01
營業收入33.39億35.57億51.96億71.23億149.43億

詳細資訊請看美股內頁：
超微電腦(SMCI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSMCI

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