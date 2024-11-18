鉅亨速報 - Factset 最新調查：超微電腦(SMCI-US)EPS預估上修至2.9元，預估目標價為30.50元
鉅亨網新聞中心 2024-11-18 10:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對超微電腦(SMCI-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.77元上修至2.9元，其中最高估值3.4元，最低估值2.57元，預估目標價為30.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.4(3.4)
|4.1
|3.59
|最低值
|2.57(2.57)
|3.06
|3.29
|平均值
|2.95(2.93)
|3.69
|3.46
|中位數
|2.9(2.77)
|4
|3.5
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|280.53億
|333.52億
|331.25億
|最低值
|229.00億
|275.34億
|279.09億
|平均值
|247.90億
|303.58億
|303.66億
|中位數
|244.50億
|300.00億
|300.64億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.16
|0.21
|0.53
|1.14
|2.01
|營業收入
|33.39億
|35.57億
|51.96億
|71.23億
|149.43億
詳細資訊請看美股內頁：
超微電腦(SMCI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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