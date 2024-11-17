川普2.0籠罩風險 但法人看台股獲利展望正向 維持上升箱型走勢

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-17 11:10

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台股本益比來到相對高位，安聯投信台股團隊表示，除了川普當選美國總統、新政府團隊與未來政策方向等消息成為左右市場一大主力外，包括第三季財報表現、NVIDIA GB200 小量出貨等，也是主導近期行情的主要變數。展望後市，以企業獲利正向展望為基礎，對未來 3 個月的台股給予正面預期，維持上升箱型走勢看法亦不變。

針對近期盤面，安聯投信台股團隊表示，就各類股族群來看，11 月以來至今，受惠於財報亮眼，運輸股漲幅居冠，其次為 AI 類股齊聚的電腦及週邊設備類股；而受財報訊息影響的塑化類股、以美國為主要客戶的其它類股表現，則相對疲軟。

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安聯投信台股團隊表示，近期部分市場情緒隨著川普未來政策與團隊消息而起伏；回顧上一波中美貿易戰，高關稅與對中國科技業的限制，造成一波生產基地外移至東南亞與台商回台投資，在陸廠被壓抑的同時，台股利多於弊。

安聯投信台股團隊表示，不過這次川普當選後再提關稅壁壘，初步若從物價角度來看，仍需留意後續影響：進口物價上揚，雖有降稅支撐需求，但物價上揚連動利率政策，且川普強調縮減政府支出 (DOGE)，美國總體需求仍有雜音。

安聯投信台股團隊表示，若以時序來看，川普當選消息對市場的影響已經顯現，隨著消息反覆被消化，推估 1 月 20 日川普就職時，現階段已經傳出的雜音有望逐步鈍化。但在此之前，預期影響仍在，布局方向上仍建議鎖定未來 3-6 個月營運正向的類股或主題，應有助降低不確定因素影響。

就基本面或展望面，安聯投信台股團隊表示，隨著傳統旺季、節慶季節到來，川普當選後的變數變多，但以近期行情走勢來看，基本面突出的個股表現仍有支撐或表現，以此來看，選股不選市應是現階段較佳應對方向。