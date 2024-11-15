〈國泰前進COP〉巴黎協定6.4條爭議中通過 李長庚：樂見碳市場快速發展

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-15 18:35

‌



今年 COP 大會中，另一大重點就是碳權，《巴黎協定》第 6.4 條建立全球碳市場機制草案，對此，國泰金 (2882-TW) 總經理李長庚表示，儘管程序上有瑕疵，但對減碳來說意義重大，相信只要把機制建好，碳交易市場就能迅速發展，即便碳權品質仍有疑慮，但這些只是過程，會有多機制來輔助，確保參與碳市場的環境與社會效益，假設碳權交易可以跨國合作，將是一個滿大的里程碑，尤其對台灣製造業是非常有意義的事情。

COP29 (聯合國第 29 屆氣候峰會) 日前於亞塞拜然登場，李長庚跨海連線受訪時指出，自願性碳權交易從去年第四季高峰後，今年逐季降低，顯示部分投資人仍在觀望，今年《巴黎協定》第 6.4 條通過後，有沒有可能促進這個市場更加蓬勃發展，需要進一步釐清細節。

‌



李長庚認為，碳權交易市場處於快速發展階段，但面臨的挑戰依舊不少，碳權的「純度」問題、交易透明度與市場風險等亟待解決。然而，隨著《巴黎協定》第 6.4 條的推動，市場的探索速度將加快，許多專家認為，碳權將逐步成為金融資產，並有可能在不久的將來成為風險資產，而企業和金融機構需要提升對碳市場的理解，並適應新的金融產品設計。

李長庚表示，在碳權交易的未來發展中，跨國合作無疑是其中的一大亮點，隨著碳權的來源多元化，未來企業可以通過跨國、跨行業的合作，進行碳權交易。例如：台灣的製造業大廠可以與發展中國家或島國合作，透過你的資金協助他們如何產生更有效的碳權，不僅能夠滿足自身需求，同時也能促進這些國家的可持續發展。

對於金融機構而言，李長庚認為，碳權交易市場的發展提供豐富的機遇，同時也要求其具備新領域的專業能力，金融機構必須深入了解碳市場的運作，並將碳權交易納入其投資、融資與保險等產品設計當中，這樣才能在未來的市場競爭中占據有利位置，並能為客戶提供有價值的產品和服務。