讓愛同步發光！KPMG安侯建業志工日動員1700人淨山淨灘 訪54家社福機構送暖

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-15 16:26

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今 (15) 日一早，KPMG 安侯建業再度舉辦「第 17 屆企業志工日」，由主席陳俊光帶領，超過 1,700 名同仁不畏風雨積極投入服務，前往台灣全島的 54 家社福機構提供陪伴服務，並至 5 處海岸、山林步道和生態農場進行環境保護工作，包括淨灘、淨山及撈除外來種植物活動，傳遞社會關懷與環境永續的理念。

KPMG 安侯建業主席陳俊光表示，每年的企業志工日不僅是履行企業社會責任的具體表現，也成為 KPMG 企業文化的一部分。透過這樣的活動，凝聚同仁的力量，以專業和愛心服務社會，落實「用心專業、用愛回饋」的精神。

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KPMG 安侯建業執行長施威銘指出，每年 11 月的第三個星期五即是全體員工共同捲袖做公益的日子，從同仁們的回饋中可見，參與志工活動使他們更加感恩，並在服務中成長與收穫。同時，未能親自參加的同仁也積極捐款或捐贈物資，希望為社福機構帶來一份溫暖，這正是 KPMG 持續推動志工日的初衷與目的。

負責籌備志工日的 KPMG 專業組織策略長唐嘉鍵分享，不少社福機構的人力緊缺，服務對象也因此無法常常外出。每年志工日的人文陪伴服務，除了讓社福機構的夥伴及服務對象對 KPMG 的到來充滿期待外，同仁們也是熱情響應！今年活動採各部門自願報名的形式，依然吸引超過 1,700 位同仁踴躍參加，以實際行動將愛傳遞給需要幫助的單位。

圖：KPMG 提供

今年 KPMG 安侯建業服務據點遍布全台 10 個縣市，包含：