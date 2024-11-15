讓愛同步發光！KPMG安侯建業志工日動員1700人淨山淨灘 訪54家社福機構送暖
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-15 16:26
今 (15) 日一早，KPMG 安侯建業再度舉辦「第 17 屆企業志工日」，由主席陳俊光帶領，超過 1,700 名同仁不畏風雨積極投入服務，前往台灣全島的 54 家社福機構提供陪伴服務，並至 5 處海岸、山林步道和生態農場進行環境保護工作，包括淨灘、淨山及撈除外來種植物活動，傳遞社會關懷與環境永續的理念。
KPMG 安侯建業主席陳俊光表示，每年的企業志工日不僅是履行企業社會責任的具體表現，也成為 KPMG 企業文化的一部分。透過這樣的活動，凝聚同仁的力量，以專業和愛心服務社會，落實「用心專業、用愛回饋」的精神。
KPMG 安侯建業執行長施威銘指出，每年 11 月的第三個星期五即是全體員工共同捲袖做公益的日子，從同仁們的回饋中可見，參與志工活動使他們更加感恩，並在服務中成長與收穫。同時，未能親自參加的同仁也積極捐款或捐贈物資，希望為社福機構帶來一份溫暖，這正是 KPMG 持續推動志工日的初衷與目的。
負責籌備志工日的 KPMG 專業組織策略長唐嘉鍵分享，不少社福機構的人力緊缺，服務對象也因此無法常常外出。每年志工日的人文陪伴服務，除了讓社福機構的夥伴及服務對象對 KPMG 的到來充滿期待外，同仁們也是熱情響應！今年活動採各部門自願報名的形式，依然吸引超過 1,700 位同仁踴躍參加，以實際行動將愛傳遞給需要幫助的單位。
今年 KPMG 安侯建業服務據點遍布全台 10 個縣市，包含：
第一社福基金會（永愛發展中心、恆愛發展中心、博愛發展中心、愛立發展中心）、心路基金會（兒童發展中心、萬芳發展中心、金龍發展中心、新興啟能照護中心、左營啟能中心）、伊甸基金會（愛德養護中心、宜蘭教養院、基隆身心障礙服務中心、鳳山兒童早療發展中心）、育成社福基金會（瑞光工坊、夢想工坊、蘭興站、興岩工坊、愛育發展中心）、信望愛智能發展中心（潭子中心、沙鹿日照）、喜憨兒社福基金會 (永福之家 - 廣慈園區)、唐氏症基金會 (永福之家 - 興岩園區)、台北市弘愛服務中心、三玉啟能發展中心、聖安娜之家、陽明教養院、愛維養護中心、樂山教養院、春暉啟能中心、聖心兒童發展中心、明新兒童發展中心、景仁殘障教養院、天使發展中心、八德殘障教養院、仁友愛心家園、真善美啟能發展中心、桃園教養院、安康啟智教養院、心燈啟智教養院、啟智技藝訓練中心、美好庇護工場、竹林養護院、竹峖身心障礙養護院、蘭陽智能發展學苑、香園紀念教養院、聖家啟智中心、幼安教養院、十方啟能中心、張秀菊基金會、瑞復益智中心、美善基金會、大樹揚智發展中心、安德烈食物銀行、中湖國小等共 54 家單位。
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