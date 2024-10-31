台美將展開首輪租稅談判！KPMG：可望降低赴美台商稅負、提升市場競爭力

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-31 19:39

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美國財政部前 (29) 日宣布，美國和台灣即將展開臺美避免雙重課稅協定之談判，將開始談判台美租稅協定，以解決雙重課稅問題。首輪談判預計在未來幾週內進行。KPMG 表示，若談判順利，將有望降低赴美投資台商及外派員工的稅負負擔及增加稅負確定性、降低跨境支付款項扣繳稅率，優化台商在美國的獲利，提升在美的市場競爭力。

KPMG 安侯建業稅務投資部副營運長丁傳倫表示，美國政府將就先前參眾兩院已提出的草案，與相關委員會進行合作，並與國會合作推動立法，草案內容包括降低股利、利息和權利金的扣繳稅率、引入常設機構概念、外派員工的稅務處理方式、反濫用條款、爭議解決機制、資訊交換規定等面向。



KPMG 安侯建業稅務投資部執行副總廖月波表示，美國近年來積極推動美國晶片法，獎勵在美國境內建設半導體製造設施的投資、創造當地就業機會，以增強半導體供應鏈韌性，也進一步促進了台灣對美國的投資。

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廖月波指出，若後續談判結果順利，在雙邊租稅協定生效後，對於台灣企業而言，引入常設機構概念、外派員工的稅務處理方式，將使台商在美活動是否需課稅將有更明確的判定原則，有望可以降低赴美投資台商及外派員工的稅負負擔及增加稅負確定性、降低跨境支付款項扣繳稅率，則可優化台商在美國的獲利情形，提升在美國市場的競爭力，預期租稅協定將為美國與台灣帶來雙邊利益。