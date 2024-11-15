南山人壽家庭日打造城市遊樂園 「5健事」為員工健康帳戶加值

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-15 16:27

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南山人壽上周日於臺北市立大學博愛校區盛大舉辦年度家庭日，將現場打造為熱鬧的城市遊樂園，從旋轉木馬、美食市集、手作 DIY 課程、視障愛心按摩等攤位應有盡有，同時邀請臺灣超慢跑運動主要推手徐棟英老師，帶領同仁一起運動有氧。南山人壽董事長尹崇堯亦到場與約 6 千名內外勤夥伴及眷屬親友同樂，邀請南山人響應健康生活，為自己的健康帳戶儲值，打造幸福的健康職場。

南山人壽董事長尹崇堯表示，南山人壽關注國人的健康，用心照顧全臺灣超過 660 萬的保戶，並積極把健康意識帶給每一位同仁及業務夥伴，營造健康、友善的職場環境。從去年開始，於全臺多處舉辦內外勤專屬的運動賽事，今年再將運動精神與活力擴大，首度冠名贊助「2024 南山人壽臺北城市創意路跑」，吸引逾萬名的內外勤夥伴、保戶、民眾響應。

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今年南山人壽一年一度的家庭日，特地與路跑賽事安排於同一日舉行，約 6 千名南山內外勤夥伴及眷屬親友，清晨熱血完賽後再前往家庭日同歡。家庭日也特別規劃彈力帶放鬆舒緩，並邀請臺灣超慢跑運動主要推手徐棟英老師，帶領同仁一起運動有氧，享受健康生活；同時，打造手作體驗區，提供烹飪課程、生態體驗，更邀請到超人氣卡通「波力救援小英雄」帶動跳，讓小朋友都瘋狂！

除了家庭日，南山人壽近年積極形塑健康、溫暖、活力的企業文化，並以「健康」為主軸舉辦多樣化的企業活動，打造幸福健康的職場環境，從身體、心靈、人際、財務、職場不同面向構建完整的「健康 5 健事」關懷機制，更全方位的呵護員工健康，為員工的健康帳戶加值：

1. 身體健康：除了提供全體同仁每年一次健康檢查，更持續規劃優於法規的健檢項目。針對肺腺癌早期難以察覺的特性，西元（下同）2022 年起更提供肺腺癌篩檢補助，助員工早發現、早治療。

2. 心靈健康：攜手「社團法人新竹市生命線協會」提供心理諮詢服務，持續推動員工協助方案 (EAP，為 Employee Assistance Program 之簡稱)。

3. 人際健康：連續兩年舉辦 NS OPEN 南山公開賽，以籃球、羽球、壘球等運動賽事，推動跨部門、跨世代交流，營造多元共融氛圍。

4. 財務健康：運用保險核心職能，提供全職內勤員工全方位的員工團體保險福利措施，如：定期壽險、意外傷害險、住院醫療保險、癌症醫療保險、門診補助、長期照顧險，增強員工及家人的生活保障。

5. 職場健康：提供安全舒適的工作環境，定期舉辦健康講座，提高員工的健康與預防疾病意識。自 2021 年起，持續推動規律運動，並連續榮獲教育部體育署的運動企業認證。

南山人壽以「永續健康」為企業永續發展策略主軸，為鼓勵員工將永續化為日常，近期也舉辦永續健康市集與講座活動，在內部開啟「氣候變遷與健康」相關議題的思考氛圍，逐步型塑企業永續文化，並實際透過行動，積極響應聯合國永續發展目標 (SDGs)，為地球永續健康許下承諾，讓未來，有備而來。

南山人壽家庭日打造手作體驗區，提供烹飪課程、生態體驗，更邀請到超人氣卡通「波力救援小英雄」帶動跳，讓小朋友都瘋狂！(圖：南山人壽提供)