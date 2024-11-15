search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：京東集團(JD-US)EPS預估上修至4.18元，預估目標價為54.28元

鉅亨網新聞中心 2024-11-15 14:15


根據FactSet最新調查，共38位分析師，對京東集團(JD-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.1元上修至4.18元，其中最高估值4.84元，最低估值3.79元，預估目標價為54.28元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.84(4.84)5.936.795.38
最低值3.79(3.79)3.834.224.97
平均值4.18(4.13)4.444.895.17
中位數4.18(4.1)4.424.795.15

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1,762.94億1,867.40億1,978.55億2,049.08億
最低值1,627.52億1,670.51億1,827.75億1,928.71億
平均值1,686.27億1,785.47億1,890.42億1,990.76億
中位數1,685.69億1,783.72億1,883.95億1,994.50億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.214.74-0.360.992.17
營業收入834.88億1,080.52億1,475.48億1,553.73億1,530.92億

詳細資訊請看美股內頁：
京東集團(JD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSJD

相關行情

台股首頁我要存股
京東集團33.35-6.56%

延伸閱讀


Empty