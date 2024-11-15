鉅亨速報 - Factset 最新調查：京東集團(JD-US)EPS預估上修至4.18元，預估目標價為54.28元
鉅亨網新聞中心 2024-11-15 14:15
根據FactSet最新調查，共38位分析師，對京東集團(JD-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.1元上修至4.18元，其中最高估值4.84元，最低估值3.79元，預估目標價為54.28元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.84(4.84)
|5.93
|6.79
|5.38
|最低值
|3.79(3.79)
|3.83
|4.22
|4.97
|平均值
|4.18(4.13)
|4.44
|4.89
|5.17
|中位數
|4.18(4.1)
|4.42
|4.79
|5.15
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1,762.94億
|1,867.40億
|1,978.55億
|2,049.08億
|最低值
|1,627.52億
|1,670.51億
|1,827.75億
|1,928.71億
|平均值
|1,686.27億
|1,785.47億
|1,890.42億
|1,990.76億
|中位數
|1,685.69億
|1,783.72億
|1,883.95億
|1,994.50億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.21
|4.74
|-0.36
|0.99
|2.17
|營業收入
|834.88億
|1,080.52億
|1,475.48億
|1,553.73億
|1,530.92億
詳細資訊請看美股內頁：
京東集團(JD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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