鉅亨速報 - Factset 最新調查：德照科技(TTEK-US)EPS預估下修至1.46元，預估目標價為50.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-15 14:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對德照科技(TTEK-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.48元下修至1.46元，其中最高估值1.58元，最低估值1.45元，預估目標價為50.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.58(1.65)
|1.8
|1.87
|最低值
|1.45(1.45)
|1.65
|1.87
|平均值
|1.48(1.5)
|1.7
|1.87
|中位數
|1.46(1.48)
|1.68
|1.87
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|47.65億
|69.31億
|54.42億
|最低值
|45.91億
|48.77億
|54.42億
|平均值
|46.73億
|54.71億
|54.42億
|中位數
|46.61億
|50.39億
|54.42億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.63
|0.85
|0.97
|1.02
|1.23
|營業收入
|29.95億
|32.14億
|35.04億
|45.23億
|51.99億
詳細資訊請看美股內頁：
德照科技(TTEK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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