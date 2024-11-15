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鉅亨速報 - Factset 最新調查：德照科技(TTEK-US)EPS預估下修至1.46元，預估目標價為50.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-15 14:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對德照科技(TTEK-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.48元下修至1.46元，其中最高估值1.58元，最低估值1.45元，預估目標價為50.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.58(1.65)1.81.87
最低值1.45(1.45)1.651.87
平均值1.48(1.5)1.71.87
中位數1.46(1.48)1.681.87

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值47.65億69.31億54.42億
最低值45.91億48.77億54.42億
平均值46.73億54.71億54.42億
中位數46.61億50.39億54.42億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.630.850.971.021.23
營業收入29.95億32.14億35.04億45.23億51.99億

詳細資訊請看美股內頁：
德照科技(TTEK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTTEK

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