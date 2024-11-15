明泰、互動國際投資6.09億元入股智通聯網 瞄準數位微波通訊商機

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-15 13:16

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網通廠明泰 (3380-TW) 與子公司互動國際數位 (6486-TW) 14 日宣布，將共同投資智通聯網科技，投資金額達 6.09 億元，取得 37.654% 股權，其中明泰持股 31.657%、互動國際數位持股 5.997%。

明泰表示，智通聯網為國內百分之百自主研發製造的微波設備廠商，也是全球少數具備大型電信等級數位微波研發與製造能力的廠商之一。其產品主要應用於山區及離島的傳輸通信，並在國防軍事通訊領域扮演重要角色。

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此次投資布局，主要因應國家數位韌性的發展政策，透過結盟可強化明泰集團在微波通訊技術的應用與布局，同時提升數位微波通訊技術，擴大電信級微波設備產品的市場覆蓋。