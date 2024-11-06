全台瘋周年慶 「這區」百貨平均消費全台之冠 兆豐卡單筆刷出120萬元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-06 18:39

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全台瘋週年慶，但究竟哪個縣市百貨血拚力道最猛？結果可能出乎眾人意料。根據兆豐銀行統計，9 月份百貨平均消費，台中以超過 2 萬 2 千元奪下冠軍寶座，其次為高雄將近 1 萬 9 千元，台北則是以平均 1 萬 8 千元位居老三，以今年為例，目前週年慶刷兆豐卡單筆最高金額就落在台中，一筆就刷出 120 萬元。

而看準全台消費力道猛烈，兆豐銀行此次不僅攜手各縣市知名百貨大推優惠，如台北 101 單筆分期滿 50 萬送 7,500 元、忠泰樂生活分期滿 4 萬送行李箱、南紡購物中心分期滿 3 萬送 600 元等，更特別與百貨業龍頭新光三越合推支付優惠，只要在 skm pay 綁兆豐卡刷滿額，就能帶回最高價值 7,800 元的 7 萬 8 千點 skm points。

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舉例來說，想在新光三越買一個 50 萬元的精品包，只要在 skm pay 首次綁定兆豐卡，單筆刷滿 2 千就能送 1 千點、刷滿 50 萬再送 6 萬點、搭配週年慶首 8 日刷滿 10 萬再送 1 萬 5 千點、若單筆分期滿 2 萬元又可再拿 2 千點，等於刷 50 萬就能抱回 7 萬 8 千點 skm points，折合現金可折抵 7,800 元，若是搭配兆豐信用卡如 Mega One 卡又可再拿 1% 回饋 5 千元，總計可獲得 12800 元，相當划算。

11 月重頭戲，網購年度最大檔雙 11 大戰開打，兆豐銀行此次便與 15 大知名網購平台合作，其中 momo、PChome、蝦皮及東森購物不僅 11 月全月份同一平台累積分期滿額最高可獲 1,300 元，不同期間還可升級回饋，如 11 月 10 日至 12 日單筆分期滿 10,100 元，登錄成功就可獲 1,111 元刷卡金，相當於 11% 回饋。