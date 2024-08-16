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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：布里克斯摩爾房地產集團BRX-US的目標價調升至28元，幅度約3.7%

鉅亨網新聞中心 2024-08-16 12:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對布里克斯摩爾房地產集團(BRX-US)提出目標價估值：中位數由27元上修至28元，調升幅度3.7%。其中最高估值33元，最低估值22元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予布里克斯摩爾房地產集團評價：積極樂觀10位、保持中立7位、保守悲觀0位。

布里克斯摩爾房地產集團今(16日)收盤價為25.87元。近5日股價上漲3.7%，標普指數上漲4.21%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股BRX市場預估目標價

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