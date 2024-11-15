疫後美妝夯！藥妝品前9月進口值1543億創同期新高 台人最愛的化妝品竟不是日貨

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-15 09:50

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我國化粧品最大進口國由日本轉為法國，且南韓躋身前 3 名 113 年 1-9 月藥品、醫療及化粧品零售業營業額創歷年同期新高：隨社會經濟發展及消費水平提高，國人對美麗和個人護理日益重視，再加上高齡社會來臨，營養保健需求日增，因而帶動藥品、醫療及化粧品零售業近年營業額穩健成長。

經濟部統計，近十年僅 110 年受 Covid-19 三級警戒影響年減 1.6% 外，其餘年度均呈成長態勢，今 (113) 年前 9 月營業額達 1,543 億元，創歷年同期新高，年增 2.3%，由於該業各商品銷售向來以「個人清潔、化粧保養用品」(以下簡稱「化粧品」) 為最大宗，112 年營業額「化粧品」占比達 47.6%，高於「藥品及醫療用品」之 19.5% ，加上我國化粧品除自行生產外，多仰賴進口。

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經濟部統計及分析，發現以下特點：

112 年回至疫情前水準：就化粧品進口值觀察，108 年疫情前之規模值約 1,600 百萬美元，109 年疫情爆發後，規模值下滑至 1,410 百萬美元，隨疫情逐步解封，化粧需求增加，帶動進口表現逐漸回溫，112 年達 1,656 百萬美元，超過疫情前 (108 年) 規模值，年增 6.5%，今年 1-10 月達 1,368 百萬美元，在比較基數偏高下，較上年同期略減 1.1%。

112 年起化粧品最大進口國由日本轉為法國，且南韓躋身前 3 名：以往日本向為最大進口國，惟隨疫後赴日旅遊熱潮，且赴日旅客消費金額為所有國家中貢獻最多者，加上日元兌美元貶幅相對較大，國人至日本當地購買壓縮對日進口需求，致 112 年起法國躍居我國化粧品最大進口國，日本則退居第 2；另隨韓流文化盛行，加上價格相對親民及產品多樣化，112 年起南韓超越美國躍居第 3，美國則退居第 4。