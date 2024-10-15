8月刷卡額下滑受3因素影響 前8月刷破3兆元創同期新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-15 21:40

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金管會今 (15) 日公布，32 家信用卡發卡機構，8 月簽帳金額為 3652 億元，為歷史同期新高，但較上月下滑，主要受到三項因素影響，包括入帳日期較少、暑假尾聲旅遊消費金額下滑、保費簽帳金額也較少，截至今年 8 月底，累計簽帳金額達 3 兆 1075 億元，創同期新高，年增 11.7%。

截至 113 年 8 月底止，32 家信用卡發卡機構總流通卡數約 5869 萬張，總有效卡數約 3854 萬張。當月簽帳金額約 3652 億元，較上月的 3968 億元減少約 316 億元；當月轉銷呆帳金額約 6.2 億元。逾期 3 個月以上帳款占應收帳款餘額 (含催收款) 之比率平均為 0.28%。

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8 月簽帳金額為 3652 億元，銀行局副局長侯立洋分析較上月下滑的原因，首先，因當月入帳日期比上月少了 3 天；第二，暑假進入尾聲，旅遊、餐飲消費金額明顯下滑；第三，保費簽帳金額比較少。不過，民眾信用卡消費習慣已經形成，簽帳金額每年都穩健成長，8 月刷卡額續創同期新高。

綜觀各家銀行單月刷卡情形來看，中信銀仍居刷卡王，簽帳金額為 607.3 億元，國泰世華銀行以 600.49 億元緊追在後，第三至五名依序為北富銀 478.04 億元、玉山銀 456.88 億元、台新銀 412.55 億元。

侯立洋說，根據業者回報，以絕對數字來看，中國信託銀行單月減少 68 億元較多，其次為台北富邦銀行月減 45 億元，國泰世華銀行月減 35.2 億元。就細部原因來看，在保費方面，玉山銀行月減 15 億元最多，其次為國泰世華月減 14.6 億元，中信銀亦月減 6 億元。

比較發卡量，玉山銀單月高達 11 萬 9908 張奪下發卡王寶座，台新銀以 88451 張居次，第三至五名依序為中信銀 75385 張、北富銀 52283 張、國泰世華銀 46709 張。