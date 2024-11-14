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大中啖AI PC商機 明年營收估正成長

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-14 19:09

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大中示意圖。(鉅亨網資料照)

MOSFET 廠大中 (6435-TW) 今 (14) 日召開法說會，展望後市，大中指出，今年隨著客戶庫存去化，出貨較去年成長，明年看好在 AI PC、AI 伺服器相關應用發酵下，出貨將年增雙位數，營收也可望持續復甦。

回顧今年前三季，大中說，今年出貨需求主要來自 PC 客戶庫存回補及急單需求，帶動前三季營收優於去年同期，第三季每股純益達 1.52 元，是兩年前 MOSFET 市場反轉向下後的單季高點。


展望明年，大中看好，AI 伺服器確定會成長，相關電源供應器、風扇馬達等應用的 MOSFET 產品出貨可望達雙位數成長，其他如 AI PC 及一般伺服器也可抱期待表現看待，預計相關領域可成長至少個位數水準。

針對中國競爭，大中認為，現階段中國 MOSFET 價格競爭態勢已達底部，目前也正與晶圓代工廠針對明年投片價格積極議價中，未來會謹慎保守備貨，以防未來再度出現市場趨勢反轉向下趨勢過於迅速，使庫存水位過高提升成本壓力。

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大中MOSFETAIAI伺服器AI PC

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