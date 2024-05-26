AI PC加持 大中下半年迎旺季 全年營收估增逾1成

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-26 08:55

隨著眾多品牌業者都預計在下半年推出 AI PC，大中 (6435-TW) 看好，下半年將回歸傳統淡旺季表現，營運有機會再優於上半年，全年營收目標維持雙位數成長。

不過，由於客戶已在第一季先行拉貨，第二季加上面臨傳統淡季，以及終端銷售低預期，預估營收會略低於首季，下半年則隨著 AI PC 新平台陸續上市，將有助客戶進一步拉貨。

大中也持續開發新產品如 Dr.MOS、SJMOS 等，其中，Dr.MOS 產品研發多年，部分客戶已測試完成，預期下半年將打入筆電與桌機新機種，SJMOS 第二代產品也已完成開發。