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鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)EPS預估下修至32.45元，預估目標價為500元

鉅亨網新聞中心 2024-11-14 18:11


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對群聯(8299-TW)做出2024年EPS預估：中位數由32.8元下修至32.45元，其中最高估值44.69元，最低估值28.29元，預估目標價為500元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值44.69(44.69)50.5361.82
最低值28.29(28.29)21.1725.22
平均值33.99(34.09)32.8238.95
中位數32.45(32.8)30.5637.6

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值71,227,06094,500,070116,654,520
最低值57,311,00057,427,00065,580,000
平均值60,363,56065,630,42077,002,070
中位數59,738,50063,328,39070,161,960

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS18.4827.7141.3444.14
營業收入
(單位：新台幣千元)		48,221,63060,256,14262,557,19248,496,522

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8299/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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