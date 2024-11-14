鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)EPS預估下修至32.45元，預估目標價為500元
鉅亨網新聞中心 2024-11-14 18:11
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對群聯(8299-TW)做出2024年EPS預估：中位數由32.8元下修至32.45元，其中最高估值44.69元，最低估值28.29元，預估目標價為500元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|44.69(44.69)
|50.53
|61.82
|最低值
|28.29(28.29)
|21.17
|25.22
|平均值
|33.99(34.09)
|32.82
|38.95
|中位數
|32.45(32.8)
|30.56
|37.6
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|71,227,060
|94,500,070
|116,654,520
|最低值
|57,311,000
|57,427,000
|65,580,000
|平均值
|60,363,560
|65,630,420
|77,002,070
|中位數
|59,738,500
|63,328,390
|70,161,960
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|18.48
|27.71
|41.34
|44.14
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|48,221,630
|60,256,142
|62,557,192
|48,496,522
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8299/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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