鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)EPS預估下修至40.8元，預估目標價為600元
鉅亨網新聞中心 2024-11-09 08:10
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對群聯(8299-TW)做出2024年EPS預估：中位數由42.09元下修至40.8元，其中最高估值44.99元，最低估值29.31元，預估目標價為600元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|44.99(44.99)
|52.74
|61.82
|最低值
|29.31(31.47)
|24.32
|37.45
|平均值
|39.68(41.07)
|40.39
|44.97
|中位數
|40.8(42.09)
|40.64
|40.31
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|71,227,060
|94,500,070
|116,654,520
|最低值
|58,911,510
|57,427,000
|70,669,870
|平均值
|63,120,190
|69,501,660
|83,012,360
|中位數
|63,793,000
|66,895,530
|72,362,530
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|18.48
|27.71
|41.34
|44.14
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|48,221,630
|60,256,142
|62,557,192
|48,496,522
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8299/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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