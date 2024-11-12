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鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)EPS預估下修至34.15元，預估目標價為550元

鉅亨網新聞中心 2024-11-12 14:10


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對群聯(8299-TW)做出2024年EPS預估：中位數由38.44元下修至34.15元，其中最高估值44.69元，最低估值29.21元，預估目標價為550元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值44.69(44.99)50.5361.82
最低值29.21(29.21)24.3232.06
平均值36.43(37.75)34.4441.7
中位數34.15(38.44)31.7837.75

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值71,227,06094,500,070116,654,520
最低值57,311,00057,427,00067,049,000
平均值61,090,39066,368,73079,286,490
中位數59,856,00064,984,00070,670,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS18.4827.7141.3444.14
營業收入
(單位：新台幣千元)		48,221,63060,256,14262,557,19248,496,522

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8299/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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