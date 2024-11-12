鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)EPS預估下修至34.15元，預估目標價為550元
鉅亨網新聞中心 2024-11-12 14:10
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對群聯(8299-TW)做出2024年EPS預估：中位數由38.44元下修至34.15元，其中最高估值44.69元，最低估值29.21元，預估目標價為550元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|44.69(44.99)
|50.53
|61.82
|最低值
|29.21(29.21)
|24.32
|32.06
|平均值
|36.43(37.75)
|34.44
|41.7
|中位數
|34.15(38.44)
|31.78
|37.75
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|71,227,060
|94,500,070
|116,654,520
|最低值
|57,311,000
|57,427,000
|67,049,000
|平均值
|61,090,390
|66,368,730
|79,286,490
|中位數
|59,856,000
|64,984,000
|70,670,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|18.48
|27.71
|41.34
|44.14
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|48,221,630
|60,256,142
|62,557,192
|48,496,522
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8299/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)EPS預估下修至41.18元，預估目標價為602元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)EPS預估下修至40.8元，預估目標價為600元
- 盤中速報 - 群聯(8299)大跌7.08%，報433元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)目標價調降至550元，幅度約8.33%
上一篇
下一篇