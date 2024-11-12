合庫跨界小學校園 首場校園環境教育於北市敦化國小起跑

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-12 19:00

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合作金庫銀行為擴大永續發展的影響力，並發揮敦親睦鄰、友善社區的精神，與臺北市松山區敦化國民小學跨界合作，於今（12）日舉辦首場主題式校園環境教育活動，踐履聯合國永續發展目標（SDGs）第 4 項優質教育、第 6 項乾淨水與衛生、第 11 項永續城市與社區、第 15 項保育陸域生態及第 17 項夥伴關係。

112 年合庫為培育員工瞭解環境倫理、增進環保知識、技能、態度及價值觀，訂定環境教育行動方案，培植企業環境教育種子人員。現為擴大環保參與層面，導引正向環境價值觀，此次與敦化國小學務處衛生組共同推動環境教育活動，分享環保教學資源，向二年級 7 個班級的學生宣導「垃圾分類，從現在開始」的生活觀念，並結合互動團康遊戲，讓學生在趣味中提升辨識垃圾類別的能力，落實日常資源回收習慣，以解決臺灣過量垃圾囤積的現況，並提供循環經濟發展的量能，向下紮根愛護地球。

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為成就「環境永續、社會永續、企業永續」的共好世代，近年來合庫致力推動低碳營運轉型，導入多項國際標準驗證制度，如 ISO 14064-1 溫室氣體盤查、ISO 46001 水資源效率管理、ISO 14001 環境管理及 ISO 50001 能源管理系統等，並持續滾動式調整企業節能減碳措施，今（113）年榮獲「2024 臺北市零碳標竿獎」工商產業乙組「優等獎」、「第 6 屆國家企業環保獎」非製造業組銀級獎等環保獎項肯定，執行成果亮眼。

合庫為提升永續發展推動成效，積極以各種實質行動拓展綠色合作夥伴，包括與社團法人台灣濕地保護聯盟共同認養臺南青鯤鯓鹽田濕地並前往淨灘、與雲嘉南國家風景區管理處及台灣黑面琵鷺保育學會共赴臺南頂山鹽灘濕地辦理 1,000 棵植樹育苗行動、認養新北市三芝區淺水灣海岸線並辦理淨灘，維護海岸環境整潔、捐助國立中山大學「以碳中和為核心之海洋永續發展計畫」，協力推展生態復育和海洋碳匯之重要任務及捐助農業部水產試驗所澎湖漁業研究中心「海草床復育計畫」，共同守護國土棲地生態，保育生物多樣性。