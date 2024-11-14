別急著接刀，債券買點將浮現。

永誠資產管理處 2024-11-14 17:08

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美國 10 年期公債價格跌破 110 後，繼續創近期新低點，反映 10 年期公債殖利率近期持續創高，逼近 4.5%。

美國總統大選落幕後，就筆者觀察，有關” 川普交易” 的現象，除了事前反應外，在不同市場也正有落後反應情況發生。事前主要在匯市、債市、以及與川普相關之概念股有較多表現空間；而目前選後，在債市、整體股市也都還有相關行情持續發酵中。

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以選後的利率結構來看，在事前即可見到債券殖利率持續攀高，這與市場預期當時勝選機率較高之川普上任後，各項貿易限制政策實施後，導致之通膨增溫有關，另外減稅動作也將顯著推升公債殖利率上揚，因此這可說是事前即有反應。

而為何這波殖利率的漲勢，事後沒有收斂、回檔? 這就與近期所公布之通膨數據有較大關係。目前接近到年底消費旺季，在零售數據上通常都會有增溫的預期，也同時為通膨的推升因素；而 7 月分以來的美國核心 CPI 基本上沒有明顯修正，看似已經到了一個相對低檔，難再下壓的結構，而通膨只要一直不降，在現在全球這種越來越多製造商並非以最具經濟效益的方式生產產品下，回升只會是遲早的事，因而持續推升近期債券殖利率。

不過呢，這也成了長債價差投資的機會。在 10 年期公債殖利率與美國核心 CPI 差距越大時，往往就會有殖利率超漲的現象，當進行回調時，當然也就是債券的短多機會。要注意這邊提的是短多，所以以這種方式來觀察，做價差是較好的方式，要長期投資的話，建議這當成資產配置中相對安全的一環即可，不要過度期待價差，畢竟往未來長久去看，通膨向上會是理所當然的趨勢。

而上述提及的落後反應，也發生在股市上。主要在選前美債殖利率上升過程，其實沒有向對利率敏感的科技股造成太大衝擊 (畢竟股市不同階段主要反應的利多空都會不同)，而在大選行情、財報季大致告一段落後，總經相關的影響也就隨之浮現，因此利率繼續向上衝，短期股市就難有好表現。

筆者建議在近期觀察上，畢竟殖利率上揚的態勢還沒扭轉，風險意識上必須拉高；而在下週，經濟數據相關利空大致出爐後，便可以留意是否有利空出盡，債券殖利率漲多回檔，伴隨國際股市反彈回升。

（文章來源：永誠資產管理處 江太壹分析師）

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