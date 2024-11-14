川普政策尚未出台 比特幣已飆破9.3萬美元 還能進場？
鉅亨網編譯許家華 2024-11-14 09:31
比特幣本周三 (13 日) 達到歷史新高，超過 93000 美元，係因川普當選美國總統後，數位資產可望迎來更友好監管環境的市場情緒所推動。根據 CoinDesk 的數據，比特幣周一創下 93445 美元的紀錄，年初至今漲幅達 115%。
許多業內專家樂觀看漲比特幣到年底前的潛在表現。Bitwise 投資長 Matt Hougan 預測，比特幣可望在年底前達到 100000 美元，並在 2025 年底之前漲至 200000 美元。Hougan 指出，川普已承諾將任命一位支持加密貨幣的證券交易委員會主席，這一舉措被視為對加密貨幣行業的重大利好。此外，川普還計劃在美國建立比特幣儲備，這進一步激發了市場的熱情。
然而，儘管前景看好，投資者仍需保持謹慎。比特幣的波動性一向較高，市場情緒的變化可能會對價格造成影響。QCP Capital 的分析師周一報告中表示，目前市場正處於「狂熱狀態」。他們指出，比特幣永續合約的基差收益率，即現貨價格與永續合約價格之間的差異，已達到七個月以來的高點，顯示市場的槓桿水平處於高位。
分析師們警告：「儘管我們對市場持結構性看漲態度，但對任何回調保持謹慎，特別是來自槓桿洗盤的回調。」他們強調，歷史上基差收益率的劇烈波動通常不會持續太久，這意味著市場可能會面臨短期的調整壓力。
由於川普的政策走向仍然不明，投資者將密切關注他是否會繼續表達對數位資產的支持，以及他將如何實現對加密貨幣行業的承諾。市場情緒和政策變化將直接影響比特幣的價格走勢。
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