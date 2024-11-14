川普政策尚未出台 比特幣已飆破9.3萬美元 還能進場？

鉅亨網編譯許家華 2024-11-14 09:31

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比特幣本周三 (13 日) 達到歷史新高，超過 93000 美元，係因川普當選美國總統後，數位資產可望迎來更友好監管環境的市場情緒所推動。根據 CoinDesk 的數據，比特幣周一創下 93445 美元的紀錄，年初至今漲幅達 115%。

許多業內專家樂觀看漲比特幣到年底前的潛在表現。Bitwise 投資長 Matt Hougan 預測，比特幣可望在年底前達到 100000 美元，並在 2025 年底之前漲至 200000 美元。Hougan 指出，川普已承諾將任命一位支持加密貨幣的證券交易委員會主席，這一舉措被視為對加密貨幣行業的重大利好。此外，川普還計劃在美國建立比特幣儲備，這進一步激發了市場的熱情。

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然而，儘管前景看好，投資者仍需保持謹慎。比特幣的波動性一向較高，市場情緒的變化可能會對價格造成影響。QCP Capital 的分析師周一報告中表示，目前市場正處於「狂熱狀態」。他們指出，比特幣永續合約的基差收益率，即現貨價格與永續合約價格之間的差異，已達到七個月以來的高點，顯示市場的槓桿水平處於高位。