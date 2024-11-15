力拚成為亞洲數位貨幣中心！香港交易所今正式推出虛擬資產指數系列
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-15 08:40
為支持香港發展成為亞洲領先的數位資產中心，香港交易所今 (15) 日將推出香港交易所虛擬資產指數系列，該指數系列將為比特幣(BTC) 和以太幣 (ETH) 在亞洲時區的定價提供透明可靠的即時價格基準，為虛擬資產提供統一參考價格，解決虛擬資產在全球交易所之間的價格差異。
具體而言，參考指數以比特幣或以太幣的 24 小時交易量加權的基準現貨價格為基礎，並依據多家主要虛擬資產交易所的匯總市場價格計算，且即時以美元計價。參考匯率是為金融產品結算而設計，在每日香港時間下午 4 點進行計算。
該指數系列的推出，也是香港地區打造亞洲領先的數字資產中心的一項舉措。早在 2022 年 10 月，香港發佈《有關香港虛擬資產發展的政策宣言》，闡明香港對培育充滿活力的虛擬資產產業和生態圈的政策立場和方針。
宣言中表示，香港將致力推動整個虛擬資產價值鏈上各項金融服務的永續發展，涵蓋虛擬資產發行、代幣化、交易和支付平台、金融和資產管理及存管等。
同時，該指數系列將會是香港開發的第一個符合歐盟基準法規 (BMR) 的虛擬資產指數系列，由位於英國註冊的基準管理機構與虛擬資產數據及指數供應商 CCData 共管跟計算，這將增強港交所在全球金融市場中的權威性和認可度，鞏固香港作為國際金融中心的地位。
隨著虛擬資產產品和服務不斷創新，吸引越來越多投資者參與，但虛擬貨幣價值波動大，且存在一定的監管風險、技術風險和法律風險，加上虛擬資產不斷演變的性質和創新模式，投資人也越來越關注買賣虛擬資產的風險。
港交所推出虛擬資產指數系列，將能幫助民眾增加對虛擬資產投資趨勢的理解，為投資者在不斷變化的市場環境中提供重要的基準工具和解決方案。
該指數系列的推出是港交所發力虛擬資產領域的一部分，香港證監會中介機構部執行董事葉志衡此前曾指出，今年年底前將發放虛擬資產交易平台牌照，明年初啟動虛擬資產交易平台諮詢小組，以及繼續支持代幣化和 Ensemble 項目。
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