一周飆逾30%！比特幣進逼9萬美元大關 專家：牛市第三階段確立

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-13 14:24

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比特幣 (BTC) 今 (13) 日從逼近 9 萬美元的歷史高點向下回落，但自上周二 (5 日) 美國總統選舉以來已飆漲逾 30%，專家認為這個全球最大加密貨幣目前處於牛市第三階段，也就是狂喜時期。

《W3C DAO》報導，私人市場即將變得異常火熱，這一切始於資產分配者，這些人在上周三 (6 日) 醒來時發現自己對加密貨幣的投資嚴重不足。他們開始聯繫創投公司和避險基金進行投資分配。這些公司會比想像中更快地宣佈推出大規模的新基金。

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在第三階段，每個人都在賺錢，但投機者尚未大舉湧入，且新的市場故事帶來了新的幣種，每天都會有幣種上漲。

沉寂兩年多的後期風險投資現在將強勢回歸，大規模基金和開放的 IPO 市場意味著 B 到 D 輪公司可以重新籌集資金。大額融資將再次成為常態，A 輪融資交易也會迅速完成，將吸引了新的世界級創辦人加入。

比特幣牛市第一階段發生在 2023 年 1 月至 2024 年 1 月，該階段是重生，熊市疲憊感是主要特徵。

第二階段則進入牛市興奮階段，從今年 2 月開始並在上周結束。在這階段，一些加密貨幣接近歷史高點，市場故事回歸，但每季度只有少數幾個。

專家認為，接下來的 12 個月將會是一段瘋狂的時期，對於那些專注投入的幣圈人士來說，2025 年可能會成為改變人生的關鍵一年，因為屆時將進入牛市第四階段，所有人都開始相信市場會永遠上漲。

但到了第四階段恐出現基本面跟市場情緒脫節的情形，創投公司不再進行盡職調查，投機者籌集數百萬資金並成為焦點人物，有些加密貨幣甚至一周內暴漲 10 倍。