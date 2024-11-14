川普團隊稱將兌現承諾 拯救TikTok 專家：仍須進行結構變革

鉅亨網編譯許家華 2024-11-14 09:19

‌



在候任總統川普正式上任的前一天，美國國會針對 TikTok「不賣就禁」的剝離法案即將到達最後期限，這一時刻將決定 TikTok 在美國的存亡。根據最新數據，TikTok 在美國擁有約 1.7 億活躍用戶，為美國最受歡迎的社交媒體平台之一。

事件背景

‌



自 2020 年以來，TikTok 便一直面臨來自美國政府的壓力。拜登總統於今年 4 月簽署了一項法案，要求字節跳動必須在 270 天內剝離其在美國的 TikTok 業務，否則將面臨全國禁令。根據該法案，字節跳動持股不得超過 20%。該法案的最後期限正好是 2025 年 1 月 19 日，即新任總統川普就職的前一天，顯示出時間的緊迫性。

川普的承諾

川普團隊近日表示，川普將「兌現」其在競選期間對 TikTok 的承諾。該團隊發言人 Karoline Leavitt 強調，「美國人民以壓倒性的票數再次選舉川普擔任總統，賦予他履行競選承諾的權力，他會兌現承諾。」此表態無疑讓許多 TikTok 用戶感到振奮，期待未來的變化。

不過，川普的發言人沒有談到川普是否會讓字節跳動繼續擁有 TikTok。

法律爭議與訴訟

然而，TikTok 的未來仍然充滿不確定性。早在今年 5 月，TikTok 及其母公司字節跳動便已對美國政府提起訴訟，指控拜登簽署的法案違憲，要求法院推翻該法案。訴狀中稱，所謂「保護美國人免受外國對手控制應用程式侵害法案」是對美國憲法第一修正案權利的「前所未有」的侵犯。「美國國會有史以來第一次頒布了一項法律，對單一的指定平台實施永久性的禁令。」

訴狀指出，該法案立法過程匆促，政府在沒有提供充分證據的情況下，對 TikTok 的數據安全風險進行了不當指控。

根據法律專家分析，TikTok 的訴訟可能會影響到未來的法律走向。專家認為，若法官認為該法案違憲，則 TikTok 有可能繼續在美國運營，但這一過程可能會拖延數月，甚至更長時間。

中國的立場

在此背景下，中國政府對 TikTok 的未來表示關注。中國外交部發言人汪文斌曾多次強調，應尊重企業的經營自主權，並呼籲美方停止不合理的打壓行為。中國媒體也指出，TikTok 的剝離法案不僅是對一家企業的打擊，更是對中美經濟關係的挑戰。

專家指出，中國政府可能會採取措施來保護字節跳動及其在海外的業務。根據《外商投資法》，中國企業在境外出售資產需經過政府批准，這使得字節跳動在處理 TikTok 問題時面臨額外的法律挑戰。中國學者認為，若美方強行迫使字節跳動出售 TikTok，將會引發中方的強烈反對，並可能影響中美之間的經濟和科技合作。

專家觀點

該法案當初是在兩黨的廣泛支持下通過的，許多專家認為位於華盛頓的聯邦法院也可能站在美國現任政府這邊。

政策研究公司 Capstone 的分析師 Ian Tang 表示，「川普當選會稍微改善 TikTok 的處境，但要想繼續在美國運營，TikTok 必須進行一些結構性變革。」他指出，川普政府可能會要求新的司法部門不執行該法案，但這將使科技公司面臨困境，因為該法案對在應用商店分發或更新 TikTok 的公司進行了懲罰。

前司法部國家安全顧問 Alan Rozenshtein 也表示，川普最有可能干預的領域將涉及確定字節跳動是否已採取足夠措施將 TikTok 脫離中國企業的控制。然而，這一過程將面臨不少挑戰，特別是在川普過渡團隊中的官員對中國持強硬態度的情況下。

結語