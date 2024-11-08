功不可沒！TikTok成今年美國大選最強輔助 川普話題熱度高出賀錦麗近一倍

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-08 09:54

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美國共和黨總統候選人川普時隔四年重返白宮，在這場美國大選的舞台上，短影音平台 TikTok 無疑是最強輔助，抖音旗下 TT123 指出，其實早在今年 7 月關於美國大選話題就在 TikTok 上展開熱烈討論，相關影片的播放量均超過千萬。

大選前夕，TikTok 上關於 #Election2024、#uselection、#ElectionDay、#vote、#kamala、#trump 等大選話題標籤都超過百萬播放量，且每個標籤的關聯內容數量均達幾萬條、幾十萬條甚至上百萬條。兩位候選人熱度也是居高不下，#kamalaharris 標籤達到 90 萬條內容發佈，而 #donaldtrump 話題內容高達 170 萬條。

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在 TikTok 上熱情高漲的除了參與投票的美國選民，當然還有兩位總統候選人。 特朗普與哈裡斯在今年先後入駐 TikTok，並在其賬號下發佈了多條視頻。

不管過去對 TikTok 抱有怎樣的態度，面對這個坐擁全球 20.5 億使用者，且美國使用者量幾乎占整個國家人口一半的社媒平臺，美國的黨派政客都主動或被動地投身於 TikTok 紅海，而 TikTok 最強輔助的名號也當之無愧，在 2024 年美國大選期間，成為總統候選人的宣傳新陣地。

在 TikTok 上熱情高漲的除了參與投票的選民，當然還有兩位美國總統候選人，川普與賀錦麗在今年先後入駐 TikTok，並在帳號下發佈多個影片。

不論過去對 TikTok 態度如何，美國黨派政客都主動或被動地面對這個在全球擁有 20.5 億用戶，且美國用戶數幾乎占整個國家人口一半的社群平台，美國黨派政客都主動或被動地投身於 TikTok，而 TikTok 最強輔助的名號也當之無愧，在 2024 年美國大選期間，成為總統候選人的宣傳新陣地。

到目前為止，川普已在 TikTok 獲得 1380 萬粉絲，屬於 TikTok 新「頂流」，粉絲數在勝選後也持續飆升，賀錦麗的粉絲也有 870 萬，兩位候選人在美國大選期間，都使出渾身解數，在 TikTok 上發佈各種短片，並積極與年輕用戶互動使得

無論是川普的麥當勞打工影片，還是賀錦麗的各種競選活動片段，都能在 TikTok 上迅速傳播，引發廣泛討論。這種即時性、互動性和病毒式傳播的特點，使得 TikTok 成為今年大選資訊傳播中不可或缺的一環，選後 TikTok 數據也將為未來政治社群媒體策略提供寶貴的參考。

美國權威雜誌《外交政策》曾刊文指出，今年美國大選就是 TikTok 大選，本屆大選可稱為「TikTok 選舉年」。

TikTok 之所以在今年美國大選成為一股重要力量，主要因為該短影音平台擁有龐大的年輕選民群體，而這些群體的影響力不容小覷。截至今年 8 月，TikTok 全球月活躍用戶數達 15.8 億，美國月活躍用戶數達 1.7 億。Z 世代和千禧一代是 TikTok 主要用戶群體，約 36.2% 用戶年齡介於 18 至 24 歲，32.1% 介於 25 至 34 歲之間。

在今年美國大選期間，Z 世代被視為有能力左右選舉結果的關鍵力量。根據統計數據，今年 Z 世代選民人數將超過 4300 萬，其中一部分人是今年的首投族。

另據皮尤最新調查，18 歲至 29 歲的年輕人群體已經成為 TikTok 新聞消費的主力軍，該年齡層有高達 39% 受訪者表示常透過 TikTok 獲取新聞，高於一年前的 32%。因此，作為年輕選民主場的 TikTok 成了美國大選的兵家必爭之地。