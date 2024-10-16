不想錯過TikTok 美國投資人大舉為字節跳動「輸血」

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-16 16:40

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離美國對字節跳動和 TikTok 的「非售即禁」法案啟動日已剩 4 個月，美國資本卻大舉替字節跳動「輸血」，顯示投資市場仍看好 TikTok，不像透過投資的機會。

美國總統拜登今年 4 月簽署了《保護美國人免受外國對手控制應用法案》，當局利用新法案對 TikTok 的母公司下達命令，責令其將應用程序出售給非中國公司，否則將面臨被禁。字節跳動必須在 2025 年 1 月 19 日之前完成這項工作。

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然而，字節跳動將簽署一筆高達 108 億美元（757.2 億元的貸款，由美國三大資本集團花旗、高盛、摩根大通聯合協調融資，全球足足有 20 家知名銀行湧進了貸款提供隊伍、超額認購，成為亞洲（除日本外）有史以來規模最大的企業美元貸款。

以 TikTok 對標 Meta 的全球市場，是字節跳動高估值的核心原因。隨著剝離法案將近，銀行門果斷的出手，顯示儘管面臨阻力，仍然渴望為字節跳動提供貸款。

自從美國的剝離法案推進以來，TikTok 一直降低對美國市場的依賴。目前，東南亞已經成為了 TikTok shop 的主要收入來源。在東南亞電商市場中，TikTok 一路從市佔率墊底進擊到第三位，2023 年市佔率達到約 13.2%，相比 2022 年的 4.4% 顯著成長。

繼東南亞之後，TikTok shop 又將目光投向了歐洲市場。 2024 年 7 月 1 日，TikTok 登陸西班牙市場，計畫採用本土化和全託管服務模式，為商家提供一站式電商解決方案，此外還在德國、義大利、法國、愛爾蘭也推出了相應招商計畫。