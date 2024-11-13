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鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿斯特捷利康公司(AZN-US)EPS預估上修至4.14元，預估目標價為88.67元

鉅亨網新聞中心 2024-11-13 18:15


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對阿斯特捷利康公司(AZN-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.07元上修至4.14元，其中最高估值4.24元，最低估值4元，預估目標價為88.67元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.24(4.24)5.316.286.92
最低值4(3.85)4.464.294.99
平均值4.12(4.08)4.725.25.8
中位數4.14(4.07)4.685.125.63

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值543.24億597.38億664.39億723.09億
最低值513.24億548.81億567.86億572.01億
平均值530.66億573.02億606.65億645.15億
中位數532.15億575.49億607.20億641.15億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.521.220.041.061.92
營業收入243.84億275.94億378.33億443.51億458.11億

詳細資訊請看美股內頁：
阿斯特捷利康公司(AZN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAZN

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