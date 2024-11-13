鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿斯特捷利康公司(AZN-US)EPS預估上修至4.14元，預估目標價為88.67元
鉅亨網新聞中心 2024-11-13 18:15
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對阿斯特捷利康公司(AZN-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.07元上修至4.14元，其中最高估值4.24元，最低估值4元，預估目標價為88.67元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.24(4.24)
|5.31
|6.28
|6.92
|最低值
|4(3.85)
|4.46
|4.29
|4.99
|平均值
|4.12(4.08)
|4.72
|5.2
|5.8
|中位數
|4.14(4.07)
|4.68
|5.12
|5.63
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|543.24億
|597.38億
|664.39億
|723.09億
|最低值
|513.24億
|548.81億
|567.86億
|572.01億
|平均值
|530.66億
|573.02億
|606.65億
|645.15億
|中位數
|532.15億
|575.49億
|607.20億
|641.15億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.52
|1.22
|0.04
|1.06
|1.92
|營業收入
|243.84億
|275.94億
|378.33億
|443.51億
|458.11億
詳細資訊請看美股內頁：
阿斯特捷利康公司(AZN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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